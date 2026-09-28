伊拉克宣布美军完全撤出巴格达；胜利基地已清空

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊拉克武装力量总司令办公室负责人阿卜杜勒·阿米尔·沙马里中将宣布，位于巴格达以西、毗邻巴格达机场的“胜利”军事基地已完全清空美军。此举是在美军撤出伊拉克的进程框架内进行的。据《新阿拉伯人报》报道，沙马里还表示，伊拉克将制定计划，以弥补美国联盟撤出后可能出现的空中能力不足。他强调，9月30日之后，伊拉克将不再有任何外国作战部队或军事基地。

沙马里在巴格达举行的新闻发布会上说，伊拉克军队将全面确立对尼尼微省辛贾尔的控制，并弥补因美国联军撤出可能造成的空中能力缺口。他强调，在后联军阶段，国家安全与稳定无需担忧。据他称，一些武装团体与伊拉克政治领导人之间正在进行对话，以安排这些团体加入人民动员组织并确定其地位。

关于土耳其在伊拉克北部的军事存在，沙马里表示，关于从尼尼微省巴希卡（泽利坎）基地撤出土耳其军队的谈判正在进行中。他宣布，撤军将在60天内完成。

外国军队和美国军队从巴格达基地和军事中心的实际撤离进程自去年开始，旨在执行伊拉克与美国于2024年9月宣布的协议。根据该协议，美国联军在伊拉克的军事任务原定于2025年9月底结束。然而，去年1月，伊拉克军事委员会宣布，美国联军在伊拉克所有基地和军事中心的撤离进程已完成，双方关系进入双边安全合作阶段。尽管如此，美国联军任务的结束并不意味着所有外国军队完全撤出巴格达。与包括北约在内的一些外国方面的合作仍在继续。北约也持续在伊拉克开展活动直至去年3月，随后因地区安全局势，将其使团所有人员从巴格达转移至意大利那不勒斯的该组织总部。

一名伊拉克内政部高级官员对《新阿拉伯人报》表示，这是首次可以确信地宣布，“胜利”基地已完全清空外国军队。