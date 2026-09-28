印度；穆斯林在历史性清真寺举行昼夜静坐，抗议拆除计划

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，印度中央邦乌贾因市数百名穆斯林轮流在历史悠久的“沙希”清真寺内聚集，抗议拆除该清真寺部分建筑的计划。此举在清真寺周围警力增加和快速反应部队部署后进一步升级。据印度媒体报道，该清真寺因乌贾因市一条街道拓宽计划，以及为迎接2028年印度教“Simhastha Kumbh”宗教仪式，将被部分拆除。抗议者称，他们已连续约两周昼夜轮班驻守清真寺内，五番拜功也在此举行。据报道，昨晚警力增加、快速反应部队部署、拆除设备被运至现场后，大量穆斯林在清真寺内外聚集，拆除行动被迫停止。清真寺委员会一名成员也表示，至少有一千人在晌礼后聚集在清真寺内，在场人员轮流替换。印多尔市学者穆夫提·朱奈德对清真寺拆除计划表示抗议，称如果该清真寺被拆除，另外28座清真寺也可能面临类似行动。他强调，为实施建设计划而拆除宗教建筑，不应导致清真寺的逐步消失。他还提到乌贾因此前“塔基耶”清真寺被拆除一事，并表示穆斯林因认为官员的承诺未兑现，决定留在现场保护沙希清真寺。沙希清真寺位于“马哈卡莱什瓦尔”神庙和“希普拉”河附近，争议计划包括将道路拓宽至15米宽。中央邦高等法院9月初驳回了针对乌贾因市政当局决定的两份请愿书，理由是市政当局的行动符合规定，并考虑了交通需求及2028年仪式期间大量朝圣者的涌入。该法院还表示，同一路线上的部分10座神庙和1座清真寺此前已被拆除，乌贾因当局也已就约80处宗教场所实施了与建设计划相关的措施。