非洲在纽约的外交呼声：支持巴勒斯坦，要求改革联合国结构

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在联合国大会第八十一届会议第五天，多数非洲国家派出外长出席，表达各自立场。

突尼斯外长穆罕默德·阿里·纳夫提谴责以色列在约旦河西岸的定居点政策、对巴勒斯坦人的酷刑、对加沙的封锁及种族灭绝罪行。他强调，国际法院2024年7月19日的咨询意见认定，占领当局必须结束在巴勒斯坦被占领土的非法存在，联合国所有成员国均有义务不承认这一局势的合法性。突尼斯坚决反对任何旨在改变耶路撒冷历史、法律和人口现状的单方面行动，呼吁确保安全、立即和可持续的人道主义援助准入。他还呼吁立即停止军事行动，优先选择对话与谈判，并谴责以色列屡次违反黎巴嫩停火协议及对叙利亚的袭击。

佛得角总理兼财长若泽·弗朗西斯科·阿韦利诺·维埃拉·德卡瓦略表示，和平无法在贫困和缺乏机会的情况下实现。他强调，国际法和人道主义法不能选择性适用，非洲是世界上最年轻的大陆，投资青年就是投资和平。他支持安理会改革，指出非洲占联合国会员国近四分之一、世界人口约五分之一，却在安理会缺乏足够代表性。

吉布提外长阿卜杜勒卡德尔·侯赛因·奥马尔重申对以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的两国方案的支持，强烈谴责定居点活动、针对平民的暴力、强制流离失所以及任何改变巴勒斯坦被占领土人口和领土结构的政策。他强调加沙人道局势仍是灾难，必须保护平民、确保人道援助畅通无阻。

加蓬外长玛丽·埃迪特·塔西拉重申不干涉内政、尊重主权和领土完整的原则，警告数字转型带来的隐私侵犯、虚假信息和网络犯罪风险。她强调，没有非洲公平参与国际和平与安全决策，就不可能有真正的全球治理，并再次呼吁解除对古巴的封锁。

圣多美和普林西比外长埃莉萨·玛丽亚·多斯桑托斯·阿马多强调对话、外交与合作。她指出非洲在最具影响力的决策机构中代表性不足，安理会改革是合法性、公正性和有效性问题，并支持两国方案及解除对古巴的封锁。

赞比亚外长穆兰博·哈马科尼·海姆贝指出，信任是国际合作基石，但当前对机构的信任正在下降。他表示，信任意味着尊重国际协议、履行发展承诺、增强发展中国家的话语权，确保全球体系不会以牺牲弱者为代价保护强者利益。