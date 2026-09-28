印度再次发生清真寺拆除事件；尽管穆斯林与官员达成协议，推土机仍到场

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，围绕印度乌贾因市历史悠久的“沙希”清真寺部分拆除问题，因道路拓宽计划引发的紧张局势进入新阶段。当地官员与清真寺委员会曾就拆除清真寺突出且非礼拜用途的约三英尺部分达成协议，但穆斯林方面称，次日清晨推土机和警察部队在清真寺周边部署，引发了更大规模拆除的担忧，民众与安全部队之间的紧张局势升级。

据印度媒体报道，9月27日晚，清真寺代表委员会与当地官员达成协议，由穆斯林社区成员自行拆除清真寺顶部约三英尺的突出部分——该部分并非礼拜场所，位于邻近商铺上方。一名当地居民表示，该协议本意是防止清真寺更多部分被拆。然而次日清晨晨礼后，官员再次到场，在清真寺周围设置围栏并部署重型设备。

随后，穆斯林在清真寺周围聚集。据当地报道，警察与在场人员发生冲突。媒体援引目击者称，警方使用催泪瓦斯驱散人群。居民还强调，关于清真寺一座宣礼塔的命运也曾有协议，包括先在后部建造新宣礼塔，再拆除现有宣礼塔，但该提议未获官员同意。

乌贾因警察局长普拉迪普·夏尔马则强调穆斯林社区和清真寺委员会的合作，称正在拆除的部分位于道路拓宽计划范围内，并得到穆斯林社区同意，且考虑到2028年印度教“辛哈斯塔”节（Simhastha）的举行。他还声称，一群来自地区外的人进入该地扰乱公共秩序，其中五人在地区边界被拘留。据他称，警方使用催泪瓦斯和物理手段控制局势，并通过闭路电视和无人机持续监控。

尽管志愿者已开始拆除约定的三英尺部分，一些穆斯林仍留在清真寺内，对可能进行更大规模拆除表示担忧。沙希清真寺因乌贾因2028年辛哈斯塔节前道路拓宽计划而面临部分拆除。居民表示，警察和重型设备在清真寺周边的存在，使即便在自愿拆除开始后，周围气氛仍然紧张。