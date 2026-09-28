纽约时报：部分共和党人因对伊战争与特朗普拉开距离

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《纽约时报》报道称，随着美国中期选举临近及战争经济成本上升，部分此前支持对伊战争的共和党人现要求结束战争。特朗普在联大演讲中提及可能升级对伊战争，而一些关键选区共和党候选人正与这一立场拉开距离。报道称，汽油、柴油、取暖油及房贷利率上涨是战争的经济后果。艾奥瓦州参议员候选人阿什利·欣森要求“立即结束”战争；密歇根州候选人迈克·罗杰斯此前是战争支持者，如今在竞选广告中称战争“必须结束”。内布拉斯加州的布林克·哈丁及参议员约翰·赫斯特德也呼吁停战。许多共和党人仍对批评特朗普持谨慎态度，但部分候选人已将伊朗战争作为竞选核心议题。罗杰斯曾在5月称战争对美国是“三赢”，如今却强调结束战争以降低能源成本，尽管经济学家普遍不认同战争结束能迅速降低能源价格。9月全美汽油均价上涨约40美分至约4.50美元/加仑，柴油涨至约6.50美元/加仑，房贷利率升至约7%。战争已持续数月，与最初四五周行动的承诺相悖，并在霍尔木兹海峡陷入长期僵局。