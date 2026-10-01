犹太复国主义政权在加沙的新罪行

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权部队今天中午（周三）以加沙城一辆民用车辆为目标，对巴勒斯坦平民犯下新罪行，导致5名巴勒斯坦人殉难，15人受伤。

巴勒斯坦红新月会在一份声明中宣布，其医疗队已将5名殉难者转移到加沙城的希法医院，并将15名伤者转移到耶路撒冷医院。此次事件发生在犹太复国主义政权对加沙城西南部泰勒哈瓦区部长委员会地区一辆汽车的空袭之后。

巴勒斯坦消息人士证实，一架犹太复国主义政权战机今天下午在巴勒斯坦部长委员会附近击中了一辆行驶中的民用车辆。

犹太复国主义政权部队连续第356天违反2025年10月10日在埃及沙姆沙伊赫由阿拉伯和美国调解达成的加沙地带停火与平静谅解。

这些违反行为持续之际，2026年7月关于执行脆弱停火第二阶段的最新协议和谅解仍然有效。

昨天（周二），也有8名巴勒斯坦人殉难，数十人受伤。这些伤亡发生在犹太复国主义政权18次违反停火期间，包括装甲车和坦克射击、空袭以及爆炸和摧毁房屋及民用设施。

巴勒斯坦卫生部宣布，过去24小时内，9名殉难者和31名伤者被送往加沙地带医院。这些伤亡是犹太复国主义政权持续军事侵略和种族灭绝战争的结果。

该部在其每日统计报告中宣布，每日统计包括8名新殉难者和1名因伤势过重殉难的女烈士。伤者人数为31人。

巴勒斯坦卫生部指出，自2025年10月11日停火以来，殉难者总数已达1431人，伤者5026人。此外，还有834名殉难者的遗体从废墟下被挖出。

该部指出，自2023年10月7日犹太复国主义政权开始侵略加沙地带以来的累计统计，已达74032名殉难者和175142名伤者。