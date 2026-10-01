据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，经济研究和文献数据显示，包括布朗大学沃森国际与公共事务研究所项目数据在内，表明9·11事件后华盛顿的战争和对外行动总成本已超过8万亿美元，这些成本完全通过债券和复利积累来融资，形成一种被称为“信用卡战争”的模式。长达23年的伊拉克占领案是这场历史性消耗的最大焦点。《华尔街日报》报告证实，华盛顿在伊拉克境内的直接军事行动花费了约1.7万亿美元。财务计算显示，考虑到长期后果包括退伍军人医疗保健和银行累积利息实际成本超过2.8万亿美元，这迫使美国纳税人资助了一场“零投资回报”的失败军事经历，华盛顿在广泛的结构性消耗后不得不宣布撤军。这些军事冒险在2026年预算中已演变为前所未有的危机，美国财政部和国会委员会对此有记录。公共债务正以每天73.5亿美元（约每秒8.5万美元）的可怕速度增长。与此同时，偿债及其年息已超过1.2万亿美元，首次超过年度军事国防预算的1.15万亿美元。华盛顿陷入了一个仅为支付“死”利息而借债的封闭循环。面对这一令人窒息的财政困境，经济专家法莱赫·祖贝迪透露，美国公司正采取重大行动，试图将其绝对控制强加于伊拉克能源部门，并试图将国际竞争对手尤其是中国和俄罗斯公司逐出油田投资和开发合同。祖贝迪在接受《马卢马》采访时表示，活跃在伊拉克的美国公司每桶开采和出口的石油收取20至25美元。他强调，这些巨额款项和庞大收益直接流向美方，以弥补华盛顿在23年占领期间承担的损失和费用。这些一致的数据表明，美利坚帝国如今正以其国内经济广泛的结构性消耗来为其军事干预和对外侵略付出代价。该国的军事力量已无力保护其金融稳定，如今正利用恐吓武器和经济勒索来掠夺各国财富、攫取伊拉克石油，作为推迟其必然金融崩溃的最后一根救命稻草。