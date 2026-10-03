派遣“罗斯福”号航母至中东；战争压力重压美国海军舰队

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，一名美国官员对半岛电视台表示，美国“西奥多·罗斯福”号航空母舰及其战斗群已从加利福尼亚州圣地亚哥基地出发前往中东。美国军事媒体此前已报道过“罗斯福”号的部署。《国会山报》在本周一的报道中称，“罗斯福”号航母尼米兹级航母、第9战斗群旗舰已于周日离开圣地亚哥。据报道，“罗斯福”号此行是为了替换中东地区的“乔治·华盛顿”号航母。“乔治·华盛顿”号此前部署在日本，上个月被派往美国中央司令部辖区。美国数月来在该地区保持显著的海军存在。近期报道显示，华盛顿正在轮换部分兵力，替换长期驻扎该地区的部队。一些报道指出，美国在中东的军事行动长期化，已对其海军力量造成巨大压力。《国会山报》在关于“罗斯福”号的报道中援引了美国海军作战部长达里尔·考德尔上将的言论，称美国军队在他任职期间几乎一直处于冲突状态，这给部队带来了巨大压力。考德尔还就航母任务频繁延期发出警告，称水兵家属因任务结束时间不确定而无法规划生活，这造成了“巨大压力”。“罗斯福”号的任务预计也将超过七个月，其部署是美国海军在持续对伊战争条件下维持中东航母持续存在努力的一部分。另一方面，近期报道显示，美国在地区的部队仍面临伊朗袭击的直接风险。《华盛顿邮报》近日报道称，在伊朗9月的一次导弹袭击中，8名美国海军陆战队员受伤，事件发生在霍尔木兹海峡附近。