据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡周日访问阿布扎比并会见阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德，正值埃塞俄比亚冲突大规模升级之际。随着新一轮内战开始，该国再次目睹联邦部队与“提格雷人民解放阵线”及其盟友的对峙。据黎巴嫩《消息报》报道，尽管此访的议程和结果明显保密，但非洲之角的事态发展似乎也是讨论议题之一，双方讨论了支持其在该地区最重要共同盟友阿比·艾哈迈德政府的必要措施。犹太复国主义政权和阿联酋推进此类计划以加强对埃塞俄比亚政府的支持，可能导致一场广泛的地区战争爆发。尤其预计，如果埃塞俄比亚在犹太复国主义政权和阿联酋支持下攻击厄立特里亚，埃及也将为支持阿斯马拉而介入。与此同时，埃塞俄比亚官员指责厄立特里亚直接参与战争，并试图通过在阿法尔地区的直接攻击切断埃塞俄比亚与吉布提之间的运输和通信路线。内塔尼亚胡访问阿布扎比不能与犹太复国主义政权公开支持“厄立特里亚革命民主阵线”（EBRF）或“纳赫梅多旅”分开来看。尽管厄立特里亚政府的政治反对派多年来一直存在于被占领土，但今年9月下旬，犹太复国主义政权对该阵线的支持显著增加。该阵线宣布其目标是推翻“伊萨亚斯·阿费沃基”政权。这种支持是通过在犹太复国主义政权内为该组织建立一个政治分支来实现的。该分支将在居住海外的厄立特里亚反对派中开展广泛活动。随着“纳赫梅多旅”政治分支开始活动及其51人委员会于8月选出，这一反对派潮流进入新阶段。其基础是与犹太复国主义政权和阿联酋的战略保持一致，以在后阿费沃基时代的厄立特里亚寻找红海地区可靠伙伴。希伯来语报纸《国土报》报道称，总部位于特拉维夫南部的“革命阵线”已成功通过犹太复国主义政权，并在美国、加拿大、瑞典、德国和埃塞俄比亚建立重要分支，组织起广泛的厄立特里亚反对派网络以对抗阿费沃基。这些活动是在犹太复国主义政权与红海沿岸非洲国家建立新伙伴关系战略框架内进行的。