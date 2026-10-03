加利福尼亚州将开斋节和宰牲节列为州法定假日

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，加利福尼亚州通过新法律，将开斋节和宰牲节这两个穆斯林重要节日加入其州法定假日日历，成为美国首个正式承认这两个伊斯兰节日的州。该法律由加州州长加文·纽森签署生效，开斋节和宰牲节被列入该州官方假日名单。根据新法律，加州公立学校和社区学院可通过现有机制在这两个节日放假。符合条件的州政府雇员也可在这两天使用假日权益。法律文本强调，将开斋节和宰牲节定为州假日是一项公民日历举措，承认这两个节日对加州不同社区的文化重要性。该法律由加州州议员马特·哈尼与穆斯林社区团体和组织协调，于3月提出，旨在方便穆斯林庆祝节日，而不与学业和工作安排产生冲突。马特·哈尼表示，承认这两个节日体现了加州穆斯林人口的重要性，使穆斯林家庭能够在没有不必要学业或工作压力的情况下庆祝节日。该法律还为学校和政府工作场所提供了举办这些活动的框架。加州亚太裔美国人事务委员会主席贾森·帕圭奥也表示，该法律承认了开斋节和宰牲节的文化重要性，同时帮助公共机构为庆祝这两个节日的穆斯林提供更合适的条件。