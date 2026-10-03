冰岛；穆斯林清真寺用地在悬置13年后可能被收回

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管雷克雅未克穆斯林清真寺的图纸已于2024年获得建筑部门批准，冰岛首都城市议会正在审议收回自2013年起划拨给穆斯林协会用于建造该清真寺的土地。

在冰岛首都雷克雅未克，市议会关于取消免费划拨给清真寺和俄罗斯东正教教堂用地的决定，遭到该国穆斯林社区的反对。这些土地多年前已划拨给穆斯林协会和俄罗斯东正教教堂，但由于未在规定期限内开工，市议会多数派要求收回。

冰岛穆斯林协会于2013年获得苏杜尔兰兹布劳特76号的一块土地用于建造清真寺，根据初步协议，清真寺建设应于2019年完工，但至今尚未开工。不过，清真寺图纸已于2024年获得建筑部门批准，规划建筑面积约680平方米。

据冰岛国家广播公司报道，穆斯林协会年收入约1300万冰岛克朗，主要来自近500名成员的宗教会员费。该协会资产约7300万克朗，无债务。协会代表宣布，如果最终决定取消土地划拨，他们将表示反对，并在资金到位前不会开始清真寺建设。

与此同时，俄罗斯东正教教堂自2008年起也拥有一块用于建造教堂的土地，但尚未开工。相比之下，同时获得土地用于建造神庙的“阿萨神族”协会自2015年起已开始施工。该报道通过审查这些宗教机构的财务状况强调，考虑到穆斯林协会和俄罗斯东正教教堂的现有收入，为宗教场所建设筹集资金可能需要时间。