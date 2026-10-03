西班牙审议五年后重新使用穆斯林墓地的计划

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，西班牙瓦伦西亚市正努力回应当前穆斯林安葬需求，研究在现行法律框架内，将亡者保留在现有墓地中、并在至少五年后重新使用这些墓地的可能性。

在西班牙瓦伦西亚市，市政官员与穆斯林社区代表举行联合会议，旨在审议穆斯林亡者安葬现状，并寻求管理现有空间的办法。此次会议与推进瓦伦西亚公墓伊斯兰区域扩建计划同步进行。

会上，瓦伦西亚公墓管理人与穆斯林社区代表，在法律和行政事务负责人陪同下，审议了优化利用现有空间、满足穆斯林当前需求的各种方案。其中一项提议是，在遵守法律、考虑性别、家庭关系及伊斯兰安葬规定的前提下，将亡者保留在现有墓地中，并在至少五年后允许重新使用部分墓地。

根据该方案，目标是在更好管理公墓空间的同时，避免不必要的掘墓，并遵守伊斯兰安葬原则和仪式。会议还讨论了墓地的所有权和管理方式，以增加透明度，让家属更加放心。

会后，公墓服务部门负责人陪同穆斯林社区代表视察了第14区，实地考察该区域状况，评估其修缮和整理需求。

与会各方同意，在专门用于穆斯林安葬的扩建计划实施之前，继续采取必要措施改善现状并推行临时方案。瓦伦西亚伊斯兰公墓自2000年启用，过去26年来已成为按照穆斯林信仰和宗教仪式安葬亡者的场所。

瓦伦西亚穆斯林社区对公墓管理方和市政法律部门采取的对话与合作方式表示欢迎，并强调将继续合作，在遵守法律的同时，寻找满足穆斯林当前和未来需求以及伊斯兰安葬传统的解决方案。