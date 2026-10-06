巴格达在国际联盟任务结束后，试图缩减美国大使馆规模并限制华盛顿的影响力。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在国际联盟任务结束及外国军队撤出伊拉克后，巴格达的政治和议会压力日益增大，要求减少美国大使馆工作人员数量，并将其活动限制在外交领域。

《消息报》报道称，伊拉克议会外交关系委员会正在审议一项提案，要求政府和外交部减少美国大使馆的外交和行政人员数量。该委员会成员穆赫塔尔·优素福强调，美国大使馆的人员数量与两国外交关系水平不相称，要求执行对等原则，使该使馆人员数量与伊拉克驻华盛顿使馆的人员数量相匹配。优素福强调，该提案并不意味着与美国断绝关系，而是旨在“在外交代表规则框架内重新调整关系”。

与此同时，“正义运动”也要求美国大使馆像在伊拉克的其他使馆一样行事，不要变成一个“大型安全军事城镇”。该运动还要求结束美国在伊拉克经济和政治事务中的影响力，并以各种形式撤出美国在伊拉克的存在。“权利运动”真主党旅的政治分支也宣布，议会和民众正在采取行动，以减少美国大使馆的人员数量和面积，并强调该使馆的活动应限于外交领域，远离伊拉克的军事、经济和政治内政。

据《消息报》报道，位于巴格达绿区的美国大使馆建筑群占地约42公顷，被认为是美国在世界最大的外交建筑群之一。批评者认为，该使馆广泛的政治、经济和安全角色，已使其成为华盛顿在伊拉克施加影响的平台。

安全与政治问题研究员阿里·苏卜希认为，减少使馆人员数量并将其限制在所需核心力量范围内，是重新定义两国关系的一步。他声称，美国在该使馆的活动已超出外交框架，包括情报活动以及安全军事人员和装备。他同时强调，减少外交使团规模并不意味着伊拉克与美国断绝关系，两国仍有共同的政治、经济和安全利益。

与此同时，在“主权日”仪式上美国国旗被踩踏后，双方紧张关系加剧，伊拉克总理兼武装力量总司令下令成立调查委员会调查此事。伊拉克官员还宣布逮捕了被认定为肇事者的人员，并强调巴格达遵守外交法规和惯例。