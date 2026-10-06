奥地利枢机主教批评学校头巾禁令

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，枢机主教克里斯托夫·舍恩博恩在捍卫宗教象征在奥地利社会中的存在时，反对禁止14岁以下女孩佩戴头巾，并表示穆斯林与基督徒之间的互动应基于相互尊重，而非禁止和消除宗教象征。

维也纳荣休总主教克里斯托夫·舍恩博恩枢机再次为其反对奥地利学校禁止14岁以下女孩佩戴头巾的立场辩护，称政府应尽可能少地干预此事。

舍恩博恩在接受《今日报》采访时，被问及8岁女孩戴头巾是源于宗教自由还是家庭强迫。他表示，政府或教师很难判断这一点。他提到犹太家庭中戴基帕帽的孩子，或参加宗教仪式的基督徒孩子，强调尊重家庭宗教选择和传统的重要性。

这位枢机主教批评全面禁止宗教象征，并提及法国模式，称不认为这种做法合适。据他所说，与其禁止宗教象征，不如强调宗教信徒之间的“相互尊重”。舍恩博恩还表示，不能总把基督徒视为宽容的完美典范，同时却对穆斯林抱有更高期待。

舍恩博恩还预测，奥地利学校禁止14岁以下女孩佩戴头巾的规定，最终可能会在该国宪法法院受到审查。在访谈的另一部分，他谈到维也纳学校的人口构成，称首都小学和义务教育学校中穆斯林儿童比例已达约42%，他认为这在一定程度上源于人口趋势差异以及退出天主教会人数增加。

这位教会人士还同意继续在学校和医院等公共建筑中安装十字架。他认为伊斯兰教和基督教在一些道德原则上有共同点，称信仰上帝、人有行善的责任以及相信死后生活，是这两大宗教的共同之处。舍恩博恩强调，最终人将根据自己的善行受到评判。