真主党：阿克萨洪水揭示了巴勒斯坦人民的伟大

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩真主党在“阿克萨洪水”行动三周年之际发表声明，强调该行动使巴勒斯坦问题再次在全球层面凸显，并据该运动称，揭示了巴勒斯坦人民的伟大、坚韧及其面对犹太复国主义政权的意志力量。

真主党在一份声明中宣布，阿克萨洪水三年后，关于该行动的叙述和后果仍存在讨论；该运动称，这一行动于2023年10月7日震撼世界，使多年来被试图边缘化的巴勒斯坦问题重新回到关注中心。

该运动提到巴勒斯坦支持者关于阿克萨洪水的观点，声称该行动是对巴勒斯坦人民遭受的压迫和大规模镇压的抵抗性、勇敢且合法的回应。

真主党强调，该事件的后果应根据人类价值观标准和国际法及其对政治格局的影响来评估，而不仅仅是基于军事力量对比。

真主党还提到不同国家支持巴勒斯坦的抗议和集会，称阿克萨洪水引发了西方国家首都和大学中反对战争和侵犯巴勒斯坦人权利的广泛抗议浪潮。

该运动补充说：这一行动使该地区一些国家与以色列的关系正常化进程面临挑战。

抵抗和加沙人民仍然坚守

真主党提到加沙过去三年的局势发展，补充说：尽管进行了大规模军事行动，犹太复国主义政权未能消灭哈马斯、其他抵抗组织或加沙人民，也未能实现其政治目标。

该运动还宣布，加沙局势仍然影响着巴勒斯坦的未来和地区事态发展，其后果已超越该地区边界，并影响到国际安全与和平问题。

真主党继续强调，巴勒斯坦人民抵抗和坚守的持续表明，仅凭军事和战术成果无法导致建立稳定的政治局面。

该运动认为，抵抗持续的主要因素是抵抗组织的坚韧和巴勒斯坦人民对其事业正义性的信念。