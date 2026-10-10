美国穆斯林对两大主要政党在中期选举临近之际感到失望。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国在西亚的战争政策从加沙战争、华盛顿对以色列的支持，到美国对伊朗的态度加之民权和移民问题，已成为部分美国穆斯林投票行为的决定性因素；这个群体已不再轻易被纳入共和党和民主党的框架之内。

随着2026年11月3日美国中期选举临近，美国穆斯林的选票已成为共和党与民主党竞争中的重要变量之一。该群体过去更倾向于共和党，但在9·11袭击及随之而来的严密监控、歧视和公民限制加剧后，逐渐转向民主党；然而，华盛顿在巴勒斯坦问题和西亚地区战争上的外交政策，再次在这一倾向中制造了严重裂痕。

据印度媒体WION报道，近年来许多美国穆斯林对美国政府在巴勒斯坦问题上的政策，尤其是华盛顿在加沙战争中支持以色列，感到不满。乔·拜登政府在以色列对加沙的种族灭绝中的表现，导致部分穆斯林对民主党的支持下降；而唐纳德·特朗普政府的立场，包括对以色列的密切支持和限制性移民政策，也未能弥合这一距离。巴勒斯坦问题仍是影响部分穆斯林选民政治决定的最重要因素之一。

该媒体补充说，除巴勒斯坦外，美国对伊朗的政策和西亚战争事态也可能影响美国穆斯林对选举的看法。特朗普政府与以色列的亲近以及华盛顿对地区冲突的态度，是在美国穆斯林将外交政策及其对地区国家的影响与公民自由、歧视和移民权利等国内问题联系起来并感到不满的背景下出现的。与此同时，特朗普试图将自己塑造成地区调解人和和平缔造者，同时却支持以色列，这在该群体部分人中引发了怀疑和批评。