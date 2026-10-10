来自37个国家的58名代表参加国际《古兰经》比赛半决赛角逐

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国宗教基金与慈善事务组织古兰经事务中心主任宣布，第42届伊朗伊斯兰共和国国际《古兰经》比赛半决赛评审将于伊朗历7月17日和18日举行，共有来自37个国家的58名代表参加。

霍贾特伊斯兰与穆斯林赛义德纳赛尔丁·努里扎德表示，第42届伊朗伊斯兰共和国国际《古兰经》比赛旨在传播《古兰经》教义、巩固伊斯兰民族团结、表彰伊斯兰世界优秀诵经师和通背者。本届比赛中，男子组设全经背诵、泰赫吉格诵读和讽诵，女子组设全经背诵和讽诵。

努里扎德补充说，经过筛选阶段和预赛，来自37个国家的58名代表进入半决赛。预赛于1404年阿扎尔月以非现场方式举行，经对诵读作品评审和参赛者评估后，确定了进入半决赛的代表。

他提到半决赛评审将于伊朗历7月17日和18日举行，并指出：本阶段男子组有39名参赛者，女子组有19名参赛者，其作品将以非现场方式评审。半决赛评审结束后，将确定决赛入围者；如条件合适，本届决赛将在马什哈德现场举行。

努里扎德还就本届比赛时间安排的延迟表示：由于国家重大事件，包括第三次强加战争（斋月战争）、去年敌人在迪月的阴谋，以及最高领袖及其部分同伴殉难，比赛举办时间出现延迟。他补充说，随着宗教基金与慈善事务组织主席决定更认真地推进古兰经计划，比赛举办工作得到大力推进，并确定今年将举办两届国际《古兰经》比赛，即上一届和本届。