印度选举名单大规模删除引发争议：是否意在剥夺数百万穆斯林投票权？

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，印度选举名单的广泛修订已删除超过1.3亿个名字，演变为一场政治与法律危机。反对派指控总理纳伦德拉·莫迪领导的政府借此将数百万穆斯林排除出选民名单，剥夺其投票权。据英国《每日电讯报》报道，此次大规模审查引发强烈抗议。反对派指责选举委员会针对少数群体，以增加执政党“印度人民党”的胜选机会。印度政府和选举委员会均否认这一指控。

报道称，选举名单修订要求选民提供证明投票资格的文件，随后超过1.3亿个名字被删除。官方称目标是删除死者、重复名字及无资格者。本周二，新德里爆发抗议，国大党领袖拉胡尔·甘地及数百名反对党代表参加。抗议者要求选举委员会主席贾内什·库马尔辞职、停止审查并恢复纸质选票。警方驱散人群，短暂拘留拉胡尔·甘地及其妹妹普里扬卡·甘地·瓦德拉。此前孟买和新德里也出现以Z世代青年为主的集会，抗议者称运动将从10月10日起扩展为全国性活动。

反对派称，这一被称为“特别密集审查”的过程不成比例地针对穆斯林。印度穆斯林人口约2亿，反对派认为该群体较其他群体更少支持印度人民党。审查于2025年6月在比哈尔邦开始，后扩展至其他地区。据《每日电讯报》，数千万人因证件信息不一致面临被除名，数千工人被迫长途跋涉返回出生地或登记地提供所需文件。

该问题已引发司法争议。印度最高法院向莫迪政府、选举委员会和库马尔发出通知，要求就选举委员会主席被指未经其他委员同意擅自作出重要决定的案件作出解释。法院要求明确透明的答复。前法官罗希顿·纳里曼警告，民主的根基投票权正面临严重威胁。印度政府、印度人民党和选举委员会否认反对派关于操纵选举名单以利于执政党的指控。目前，这场争议同时具有政治、法律和社会三个维度：政府称是清理和更新选民名单，反对派则警告数百万公民、尤其是穆斯林的政治参与权正被剥夺。