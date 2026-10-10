加沙停火一周年；1471人殉难，5300余次违反协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，距离加沙停火协议本应停止流血冲突的时刻已过去一年，但实地数据显示，该协议不仅未能结束巴勒斯坦人的苦难，反而在犹太复国主义政权系统性违反、限制援助进入及阻止废墟清理和重建的阴影下，变成了一项“脆弱的停火”。根据加沙政府新闻办公室的数据，在协议第一年（2025年10月10日至2026年10月10日），犹太复国主义政权记录了超过5304次违反行为，平均每天15次，包括炮击、无人机瞄准和整片住宅区的摧毁。这些违反行为导致1471名巴勒斯坦人殉难，5189人受伤，另有200多名公民在“黄线”附近被逮捕。占领军还将其军事控制范围扩大至加沙约65%的面积。在人道方面，数据显示援助卡车数量急剧下降。一年内仅有74506辆卡车进入加沙，即平均每天223辆，仅为协议数量的34.4%。同时，超过400种基本物资、卫生用品、能源设备和发电机的进入被禁止。人员通过过境点也面临严重困难，仅有13785人得以旅行或返回，为预期数量的39%。8500名失踪者仍埋在废墟下。加沙240万居民，包括约150万流离失所者，在冬季来临之际苦难加倍。16.2万顶帐篷已磨损，超过60%被毁。报告显示，95%的居民完全依赖慈善厨房和微薄援助，超过20万户家庭每天寻找一顿饭。国际报告称，近200万人急需冬季住所援助，而冬季需求仅覆盖17%。