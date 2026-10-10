特朗普反对联合国秘书长所有候选人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，特朗普政府反对联合国新一任秘书长的所有选项，并要求提名新候选人。据“政治报”援引两名了解内部讨论的人士报道，美国政府反对目前所有联合国秘书长候选人，认为他们中没有人与唐纳德·特朗普的世界观及其对该机构进行根本性变革的意愿足够一致。一名美国官员对“政治报”表示，候选人名单中没有美国所期望的改革派人物，甚至一些人似乎更倾向于以往惯常的做法。联合国正在推进接替现任秘书长安东尼奥·古特雷斯的工作，其第二个也是最后一个五年任期将于今年12月31日结束。在智利前总统米歇尔·巴切莱特退出前，共有八人竞选联合国秘书长；但她于9月20日退出，目前拉斐尔·格罗西和其他六名候选人继续角逐。特朗普反对所有候选人的消息发布之际，美国政府对联合国及其附属机构的压力持续，表现为削减预算和退出部分联合国机构。美国与安理会其他常任理事国一样，对联合国秘书长的选举拥有否决权。目前七人候选人名单主要包括外交官，其中哥斯达黎加前副总统丽贝卡·格林斯潘在民调中领先。