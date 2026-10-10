“穆阿提”中心关于犹太复国主义政权罪行的报告；约旦河西岸3人殉难，121人受伤

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，以色列占领军和定居者在10月2日至8日期间，在被占领的约旦河西岸共实施了2040起违反和侵犯行为。巴勒斯坦信息中心“穆阿提”宣布，这些违反行为导致3名巴勒斯坦人殉难，121人受伤，并记录了254起逮捕和审讯。以色列军队313次突袭巴勒斯坦城镇和村庄，进行了149次房屋搜查。此外，还记录了113起没收巴勒斯坦人财产和车辆的事件，以及84起破坏公共和私人设施及财产的事件。报告记录了321起定居者针对巴勒斯坦人及其财产和农田的袭击；这些袭击在橄榄收获季节加剧，扰乱了农民进入其土地。同期，还记录了337起封路和封锁区域事件，以及270起在军事检查站设置限制和障碍的事件，使巴勒斯坦人的出行及获取工作、教育中心和医疗服务更加困难。此外，以色列军队21次向公民及其住宅开枪，并报告了10起殴打事件。据该报告，侵犯和侵害宗教场所及教育中心的范围也有所扩大，记录了7起亵渎伊斯兰教和基督教圣地的行为，以及3起侵犯教育机构的事件。还发布了3项将公民和静坐者驱离阿克萨清真寺的命令。“穆阿提”中心称，这些统计数据表明约旦河西岸侵犯巴勒斯坦人权利行为的广泛性，包括杀戮、受伤、逮捕、财产破坏、定居者袭击和行动限制；这些行为使该地区居民的生活和安全状况更加恶化。