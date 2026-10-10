国际《古兰经》诵经师：伊朗代表在马来西亚比赛中理应获得第一名

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，国际《古兰经》诵经师兼评审阿明·普亚在接受阿布纳记者采访时，评估了伊朗伊斯兰共和国代表赛义德·萨迪克·穆斯利米在第66届马来西亚国际《古兰经》比赛中的诵读表现。他表示：“我国代表的诵读在美感、遵守比赛规则和符合比赛章程方面都处于高水平，我认为他理应获得第一名。”

普亚指出伊朗代表与其他部分参赛者诵读水平的差异，并补充说：“根据我所听到的诵读，穆斯利米在技术和艺术层面的表现都相当出色，我期待这一质量能反映在最终比赛结果中。”这位国际诵经师批评了我国代表所公布的成绩，强调有必要就评审标准作出解释，并表示：“不清楚是基于什么指标得出这样的结果。期待评审就所给的分数作出说明，并明确伊朗代表的诵读存在什么缺陷或不足，以致未能获得名次。”

普亚还强调必须同时关注诵读的各个要素，包括声音、曲调、诵读法 和修辞，并指出：“公正评估诵读需要严格遵守技术和艺术指标，均衡关注各个要素。因此，公布结果的透明度和阐明评审依据，有助于增强《古兰经》界对国际比赛的信任。”这位《古兰经》比赛评审在讲话的另一部分谈到了伊朗代表参加国际比赛的选拔和派遣方式，并建议设计一种明确机制，向国内比赛优胜者授予国际诵经师称号。

他强调国内《古兰经》比赛的高水平，表示：“伊朗的《古兰经》比赛，特别是在德黑兰、马赞德兰和呼罗珊·拉扎维等省份，具有很高的技术水平，成功通过省级和国家级各阶段比赛的诵经师具备相当的能力。”普亚继续说：“在国内比赛中获得高名次的诵经师，是多年努力、练习和参加艰难《古兰经》比赛阶段的结果。因此，应当在国内外建立一种独立且基于明确标准的机制，来介绍和评估这些诵经师的专业地位。”