英国伊斯兰恐惧症犯罪增加15%；穆斯林仍是宗教仇恨的主要目标

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国内政部最新数据显示，截至2026年3月的一年内，英格兰和威尔士的伊斯兰恐惧症犯罪增加了15%，达到5000多起。根据该数据，穆斯林仍是宗教仇恨犯罪记录数量最多的群体，近一半此类犯罪针对他们。

根据英国内政部公布的数据，在截至2026年3月的一年中，警方记录了5132起针对穆斯林的宗教仇恨犯罪；前一年为4479起。就记录的绝对犯罪数量而言，穆斯林是仇恨犯罪针对最多的宗教群体，占宗教仇恨动机犯罪记录的46%；该统计基于目标宗教明确或记录信息中未明确的情况。

仇恨犯罪总体增加

伊斯兰恐惧症的增加是英格兰和威尔士仇恨犯罪更广泛增长趋势的一部分。警方在此期间共记录了146825起仇恨犯罪，比上年增加7%。宗教仇恨犯罪也增长了13%，达到11419起。此外，种族主义动机犯罪增加了9%，达到107926起。

英国内政部宣布，在排除伦敦大都会警察局的数据以便进行更可靠比较后，此期间的种族主义和宗教犯罪达到了有记录以来的最高年度水平。根据内政部报告，2025年9月和2026年3月记录了伊斯兰恐惧症犯罪的显著增加。9月的增加与一系列抗议和公共骚乱同时发生，3月的增加发生在美国于2月28日对伊朗开战之后。

该报告还提到2024年7月南港三名儿童被杀后反穆斯林犯罪显著增加；该事件在有关袭击者身份和宗教的虚假说法传播后，导致英国多个城市发生暴力和骚乱。2024年8月在有可比月度数据中仍是反穆斯林宗教犯罪月度最高数字。

犹太人；相对于人口的最高犯罪率

尽管穆斯林在记录的犯罪数量上受宗教仇恨伤害最大，但统计数据显示，犹太人群体中此类犯罪相对于人口的比率更高。根据内政部数据，每1万名犹太人中记录了117起宗教仇恨犯罪；穆斯林群体中这一数字为每1万人13起。