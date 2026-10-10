印度选举名单大规模修订引发对穆斯林被剥夺投票权的担忧

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在选民信息大规模修订过程中，超过1.3亿个名字从印度选举名单中被删除，引发该国政治和社会抗议浪潮。反对纳伦德拉·莫迪政府的政党和公民权利活动人士警告，这一过程可能剥夺大量有投票资格者、尤其是穆斯林和低收入群体的选举参与权；选举委员会和印度执政党否认了这一指控。

这一被称为“特别密集审查”（SIR）的过程，由印度选举委员会实施，旨在识别重复姓名、已故者和没有投票资格者。然而，批评者表示，删除姓名的广泛性和要求公民提供证明自身资格的文件，引发了对平等获得投票权可能性的严重担忧。

对穆斯林不成比例影响的担忧

穆斯林人口约2亿，构成印度最大的宗教少数群体。莫迪政府的批评者认为，选举名单修订可能对这一群体和其他边缘化群体产生不成比例的影响；尤其是那些较难获得旧居住文件和官方证明的公民。相反，执政党“印度人民党”（BJP）及其支持者提出了来自孟加拉国的无合法证件移民以及某些人可能非法登记在选举名单中的问题。选举委员会也表示，此次修订的目的是防止无资格者参与并提高选民名单的准确性。然而，反对者强调，应对可能的违规行为不应导致合格公民被删除。

他们还在此背景下评估了这一过程，涉及关于穆斯林在印度社会地位的争议，以及此前关于执政党部分领导人使用反穆斯林言论的指控。

公民为恢复姓名而奔波

报道显示，一些公民在将姓名恢复到选举名单方面遇到困难。一些为就业而远离原居住地的移民工人，不得不长途跋涉数百公里以提供所需文件并对姓名被删除提出异议。西孟加拉邦阿塔鲁班基地区的居民罗克萨娜·阿米尔对《每日电讯报》表示，在发现家人姓名从选举名单中被删除后，她和家人两次从孟买前往原居住地。据她说，她叔叔一家也面临全家四口姓名被删除的情况，失去了投票机会。阿米尔提到这些旅行的费用，称其家庭面临生计困难，为阻止被剥夺投票权而花费了大部分积蓄。