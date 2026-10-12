巴基斯坦总理谴责袭击利雅得机场 / 强调支持沙特安全

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫今天（周日）在X平台发布消息，在未提及沙特对也门领土袭击的情况下，强烈谴责也门安萨鲁拉近期对利雅得哈立德国王机场的袭击。他写道：“我强烈谴责胡塞武装对利雅得哈立德国王国际机场的野蛮袭击。我们向遇难者家属表示深切哀悼，并祈祷伤者早日全面康复。”此前，也门安萨鲁拉高级成员穆罕默德·布海提在接受《纽约时报》采访时，对周六袭击利雅得事件负责，并宣布此次袭击是对沙特袭击的回应，包括对也门民用基础设施的袭击。布海提说：此次袭击旨在向世界传递一个信息：也门的机场、港口、婚礼和哀悼大厅、医院和市场都是民用设施，不应成为攻击目标或受到损害。然而，谢里夫未提及沙特对也门的侵略，并继续表示：“针对平民和关键基础设施的袭击绝不可接受，是对地区和平与稳定的严重威胁。此类违反国际法的暴力行为必须立即停止。”他最后宣布伊斯兰堡与利雅得团结一致：“巴基斯坦宣布与沙特阿拉伯王国、该国领导层及其兄弟人民坚定不移地团结在一起。在麦加共同防御协议框架内，并依托两国悠久的兄弟情谊，我们再次强调对沙特阿拉伯主权、领土完整和安全的坚定承诺。”