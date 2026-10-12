也门对利雅得发出警告：更大的事件即将来临

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）援引马西拉电视台报道，萨那也门外交部在一份声明中强调：“以牙还牙”原则决定了本阶段对沙特政权军事回应的性质。数十人殉难、数百人受伤以及基础设施被毁，使也门武装部队承担起回应的责任。声明称，沙特政权在12年中无视也门关于停止封锁和结束对萨那机场袭击的要求，该机场被轰炸数百次，基础设施被毁。也门外交部补充说：解除封锁和停止敌对行动对沙特而言，代价低于军事冒险，而沙特的军事冒险将给该国带来战略损害。该部指出：我们建议打算飞往沙特机场的航空公司与也门人道行动中心协调，与该中心协调即等同于免除航空公司的道德和法律责任。声明还提及卡塔尔，批评多哈对也门事态的媒体立场，称：我们要求卡塔尔重新审视其立场以及在针对也门民族的媒体和政治参与。也门外交部强调：联合国及其特使无视侵略行为，表明存在可疑活动，使沙特罪行合法化。该部警告：如果沙特不停止对也门的侵略和干涉，奉真主之名，更大的事件即将来临。那些发表经过算计的声明（钱已付清）并谴责的人，应向沙特施压以停止侵略。如果沙特敌人不停止侵略，名单将更长，这个敌人的哀嚎将成为下一阶段的标题。声明称：沙特将曼德海峡变成军事战场，暴露了其意图和动机，国际社会对利雅得将曼德海峡军事化的沉默，暴露了双重标准。