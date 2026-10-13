法国法院维持对伊斯兰学校“加扎利”的六个月关闭令

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，法国亚眠行政法院10月8日（周四）驳回了管理克雷市私立伊斯兰学校“加扎利”的协会提出的暂停关闭令的请求，维持对该教育机构六个月的关闭决定。该决定是基于地方当局对建筑安全及保障学生健康的担忧。据该报道，安全委员会在6月和9月的检查中对小学建筑结构状况提出担忧。瓦兹省当局在检查后要求立即整改，最终于9月29日下令关闭学校。除建筑状况外，担忧还涉及教学空间的使用以及小学、初中和高中阶段活动的组织方式。法院表示，尽管施工仍在继续，但为约250名学生提供安全保障的承诺并不充分。法官还驳回了管理协会的两项单独请求，指出证明暂停省级当局决定的紧迫性的法律条件尚不具备；而校方曾指出关闭带来的严重财务后果。根据法院判决，学生家长须在15天内将子女转至其他学校。校方有10天时间启动上诉程序。因此，尽管六个月关闭令得到维持，对该决定提出异议的法律途径仍然开放。