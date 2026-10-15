阿塞拜疆的反头巾运动；我们的沉默不可接受！

新学年第一周实施的新着装规定，阻止了数百名戴头巾的女学生和女教师进入课堂。这一情况立即在地区和全球层面引发反响，并伴随多种反应。最重要的外部反应来自土耳其。土耳其总统高级顾问奥克塔伊·萨拉尔称这些限制“不可接受”，并要求巴库“立即纠正错误”。土耳其最大世俗政党领导人凯末尔·克勒奇达罗卢也要求阿塞拜疆不要在头巾问题上重蹈土耳其的错误。伊斯坦布尔民众在阿塞拜疆领事馆前聚集，高呼“头巾是穆斯林女性的身份”。土耳其幸福党领袖马哈茂德·阿里坎在致阿利耶夫的公开信中，回顾土耳其2月28日的痛苦经历和政变，将头巾禁令描述为“良知上的深深创伤”。但执政党“新阿塞拜疆党”对这些批评作出回应，强调阿塞拜疆的世俗性质，要求土耳其官员不要干涉该国内政。该党警告称，将头巾问题工具化可能损害双边关系。实际上，阿塞拜疆当局通过非正式渠道回应了土耳其。在什叶派世界，伊拉克萨德尔运动领袖穆克塔达·萨德尔迄今已谴责阿塞拜疆的行动，值得赞赏。在与阿塞拜疆人民拥有最多宗教和文化亲缘关系的伊斯兰伊朗，迄今尚未出现值得注意的官方或非官方反应。事实是，阿利耶夫政府在什叶派和伊朗相关事务上的敌对行为，已使一些伊朗政治家对该国应对伊朗伊斯兰共和国提醒的方式产生担忧。