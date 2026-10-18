塔乌基：与以色列关系正常化在伊拉克法律中属犯罪 / 巴格达与华盛顿的关系应基于共同利益

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊拉克前议会议员卡齐姆·塔乌基强调，伊拉克法律将与犹太复国主义政权关系正常化定为犯罪，这一立场基于众议院的决议，在任何外部压力下即便来自华盛顿都不可后退。

塔乌基在接受《马卢马》通讯社采访时表示：将与犹太复国主义政权关系正常化定为犯罪，是伊拉克明确的法定立场，任何试图重新打开此案的努力，都必须考虑到反对正常化的政治和民意立场，以及该国现行的法律框架。

他补充说：美国有义务根据伊拉克的政治和社会现实与其打交道，并尊重其法律机构的决定。

他指出，推动正常化议题并非一件可以忽视其后果的简单事情；尤其是考虑到此举可能在伊拉克国内面临广泛反对。

塔乌基解释说：华盛顿清楚这一议题的敏感性及其对美伊关系的影响，很可能避免重新打开此案；因为这可能引发政治和民意分歧，并给安全局势带来后果。

他指出，任何可能的经济或安全压力都不会使接受正常化变得容易，并强调反对立场根植于深层的政治和民意考量，处理此案必须尊重伊拉克法律、其机构意志和社会立场。

塔乌基强调：巴格达与华盛顿之间的关系应基于共同利益和尊重国家主权，并应避免提出与伊拉克法律及其在巴勒斯坦问题上所宣布立场相矛盾的争议性议题。