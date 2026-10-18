哈扎拉人种族灭绝被纳入澳大利亚官方文件；9月25日被命名为“哈扎拉人黑色日”

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，澳大利亚新南威尔士州议会通过一项动议，在该州官方文件中承认哈扎拉人的历史性种族灭绝，并将9月25日定为“哈扎拉人黑色日”；此举可能加强哈扎拉社群长期以来要求在澳大利亚国家层面正式承认这些屠杀的诉求。

该动议由新南威尔士州立法委员会成员安东尼·达达姆提出。达达姆此前曾在议会讲台上明确将19世纪90年代对哈扎拉人的屠杀描述为“种族灭绝”，并谈到针对该社群的暴力和歧视持续存在。

根据有关新决议的报道，其文本提到了阿米尔·阿卜杜勒·拉赫曼汗统治时期对哈扎拉人的镇压，特别是1888年至1893年间；这一时期伴随着大规模屠杀、强制流离失所、奴役和没收哈扎拉人土地。

达达姆在新南威尔士州议会的正式演讲中表示，估计显示超过60%的哈扎拉人口在这些运动中丧生，还有许多人流离失所或被奴役。他还谈到针对女性的性暴力、强迫婚姻、宗教镇压以及将哈扎拉人土地转移给其他群体。这一数字是他和一些研究引用的历史估计，不应被视为确定的普查数据。

从阿卜杜勒·拉赫曼到达伊什；未曾结束的暴力

新决议不仅限于19世纪的事件，还提到随后时期针对哈扎拉人的暴力和歧视持续存在。在新南威尔士州议会记录中的发言里，提到了塔利班第一时期对哈扎拉人的屠杀，包括在喀布尔和巴尔赫，以及近年来达伊什呼罗珊分支针对清真寺、学校和其他什叶派及哈扎拉人中心的袭击。达达姆表示，塔利班回归和达伊什活动再次使该社群面临压力和暴力。

9月25日；从纪念日到官方文件

多年来，9月25日在不同国家的部分哈扎拉社群中被以“哈扎拉人黑色日”或种族灭绝遇难者纪念日的名义予以纪念。随着新决议的通过，这一名称现已进入澳大利亚最重要州之一议会的官方文件。

此举宣布的目标是保存遇难者的历史记忆，正式记录哈扎拉社群的苦难，并防止该社群在过去一个多世纪中经历的有组织暴力被遗忘。

下一步诉求；在澳大利亚国家层面获得承认

安东尼·达达姆现在已要求澳大利亚联邦政府也在国家层面承认哈扎拉人种族灭绝并予以谴责。

因此，新南威尔士州通过这项动议可被视为超越象征性举措；哈扎拉人的历史苦难首次在澳大利亚官方结构的这一层面被以“种族灭绝”名义记录，将这一承认从州层面提升到国家层面的诉求已进入新阶段。