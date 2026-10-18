伊拉克因美国对伊朗战争损失600亿美元

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊拉克外交部长宣布，自美国对伊朗开战以来，该国已遭受约600亿美元的经济损失。

自美国及犹太复国主义政权对伊朗开战以来，由于霍尔木兹海峡航运中断导致石油收入急剧下降，伊拉克已蒙受约600亿美元损失。这一消息由伊拉克外长福阿德·侯赛因宣布。

据《新阿拉伯人报》报道，自去年2月战争爆发以来，伊拉克一直面临经济危机。该国90%收入来源的石油出口连续数月大幅下降，迫使政府进行国内借贷。与此同时，消费品价格上涨，伊拉克外汇储备减少了约200亿美元。

石油出口中断导致600亿美元损失

福阿德·侯赛因在罗马会见意大利外长时宣布，伊拉克在美国近期对伊朗的战争中蒙受约600亿美元损失。这一内容出现在伊拉克外长办公室的声明中。

伊拉克是石油输出国组织（欧佩克）成员国，战前日产约400万桶石油，其中近350万桶用于出口。该国大部分石油出口来自南部地区，并通过霍尔木兹海峡进行。

但伊朗自战争开始以来，限制了这一全球能源供应关键通道的海上通行。此举导致伊拉克在储油罐装满后，被迫停止大部分油田的生产，转向通过叙利亚使用陆路油罐车以及土耳其路线和管道进行有限出口。

在出口急剧下降后，伊拉克近几周石油出口量再次增加。据该国石油部宣布，9月1日至21日期间，出口量达到每日260万桶。

国际货币基金组织警告伊拉克经济脆弱性

国际货币基金组织本周宣布，伊拉克是美国对伊朗战争导致运输中断中受影响最严重的国家之一。

随着经济危机加剧，伊拉克中央银行上周三年多来首次提高美元官方汇率。

伊拉克在很大程度上依赖石油销售获得的外汇，用于资助进口、稳定第纳尔币值以及支付公共部门员工工资和退休金。伊拉克公共部门员工和退休人员共占该国4600多万人口的约20%。

伊拉克官员正努力实现收入来源多元化，计划到2037年将非石油收入占比从目前的10%提高到45%。

官方汇率上调；从1520第纳尔到黑市飙升

提高汇率的决定是伊拉克内阁批准的一揽子紧急措施的一部分。根据该决定，并按照财政部长和中央银行行长的紧急建议，美元官方汇率上调至1520第纳尔。

根据新汇率，伊拉克政府以1500第纳尔从财政部购买美元，以1510第纳尔向银行出售，最终消费者售价定为1520第纳尔。

伊拉克中央银行宣布，此举是在特殊和预防性措施框架内采取的，以应对当前经济和金融状况并满足政府的财政和货币需求。

然而，新决定未能控制伊拉克的平行外汇市场。在宣布该决定前，自由市场每美元约兑1600第纳尔，但新汇率宣布后立即飙升至1800第纳尔。