美国伊斯兰理事会批评特朗普嘲笑“穆罕默德”名字

据本社援引美国伊斯兰关系委员会（CAIR）报道，该委员会是美国最大的穆斯林民权和倡导组织，周六将特朗普嘲笑“穆罕默德”名字普遍性的行为，以及极右翼政客对美国穆斯林的痴迷，描述为“政治绝望和深层不安全的迹象”。该委员会强调，此类行为不会阻止美国穆斯林自豪地继续履行宗教义务并参与公共生活。

特朗普在佐治亚州道尔顿市的一次集会上嘲笑“穆罕默德”名字的普遍性，声称如果你猜中东人的名字，选择“穆罕默德”，大约65%的情况下会猜对！近年来，数十名国会议员呼吁关闭清真寺和其他伊斯兰机构，驱逐或禁止穆斯林，声称穆斯林即将占领美国，甚至威胁对美国穆斯林实施暴力。

总部位于华盛顿的CAIR在一份声明中宣布：“总统特朗普和其他政客对美国穆斯林日益增长的痴迷，是政治绝望和深层不安全的迹象。美国穆斯林只占我们国家人口的一小部分，然而近年来，大量政治领导人、游说者和仇恨团体的几乎全部注意力都集中在他们身上。”

声明另一部分写道：“反巴勒斯坦极端分子想利用伊斯兰恐惧症压制美国穆斯林的声音；这些穆斯林反对将纳税人的钱浪费在无休止的战争上，也反对以色列侵犯人权。仇视美国文化和种族多样性的反穆斯林极端分子想阻止美国穆斯林在公共生活中发挥更积极和突出的作用。绝望的政客想通过制造穆斯林的假想敌来转移美国人对通货膨胀加剧和生活成本危机等真实问题的注意力。这些团体都不关心他们悲观的仇恨言论是否会煽动针对美国同胞的更多暴力；例如对圣地亚哥伊斯兰中心的致命袭击、明尼苏达州清真寺爆炸案，以及芝加哥郊区六岁巴勒斯坦穆斯林儿童瓦迪亚·法尤米被刺事件。我们相信，仇恨团体最终注定失败。”

该组织继续声明：“特朗普总统可以随心所欲地嘲笑穆罕默德这个名字，但这不会改变一个事实：穆罕默德这个名字在我们全国受到尊重，并且在他离任很久之后仍将受到尊重；正如——若真主意欲——反伊斯兰的狂热和偏见，也会像过去的反天主教偏见一样，被扫进历史的垃圾堆。”

名叫“穆罕默德”的美国人将继续作为医生、企业家、民选官员和其他角色为我们的国家服务。各种背景的美国人将继续尊重穆罕默德·阿里，视其为有史以来最伟大的运动员之一。最高法院将继续把伊斯兰教先知穆罕默德（愿主赐福他）视为历史上最伟大的立法者之一，美国穆斯林也将继续自豪地履行宗教义务，善待邻居，并为实现正义而努力；这一切都源自伊斯兰教先知穆罕默德（愿主赐福他）的教诲。