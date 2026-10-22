爱资哈尔大伊玛目呼吁成立紧急调解委员会以停止地区战争

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，爱资哈尔大伊玛目艾哈迈德·塔伊布向阿拉伯和伊斯兰国家发出呼吁，要求以兄弟精神为主导，加强宗教、语言纽带，依靠理性和对话来结束地区冲突与战争。他强调必须立即全面停止战争，并表示这些冲突正在消耗国家的资源和能力，夺走无辜者的生命。塔伊布指出，伊斯兰民族比以往任何时候都更需要团结、凝聚力和保护生命，呼吁将地区国家的资源和财富用于投资而非浪费在战争与争端上。他还提议成立一个紧急调解与降级委员会，由阿拉伯和伊斯兰国家中睿智、真诚且关心福祉、和平与稳定的人士代表组成。该委员会应立即采取行动，以平息当前危机和冲突、拉近各方观点并解决争端，从而维护阿拉伯国家权力与主权，保护人民生命、国家资源及后代利益。塔伊布最后宣布，爱资哈尔准备全力支持该委员会的努力，并希望各方以智慧和对过往分歧的宽容进行合作，防止流血、保护无辜生命，并将公共利益置于分歧之上。