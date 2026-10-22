巴勒斯坦中心警告患病囚犯状况；1500名囚犯面临逐步死亡

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦囚犯研究中心警告称，犹太复国主义政权监狱中超过1500名患病囚犯处于被剥夺最低人道设施的条件下。据该中心称，囚犯处于悲惨的卫生和生活条件下，正遭受逐步死亡政策和故意医疗疏忽。该中心强调，自2023年10月以来，医疗疏忽罪行以前所未有的强度和速度加剧。数百名囚犯患有癌症、肾衰竭、心脏病和动脉硬化、糖尿病和高血压等危险慢性疾病。囚犯中还有罕见的神经系统疾病病例、伤者和残疾人，他们被剥夺了适当治疗和转往外部医院的机会。该中心指出，拖延和推迟医学检验和分析，使囚犯的简单疾病症状转变为慢性和不治之症。这与饥饿政策、营养不良和剥夺最低卫生设施一起，助长了皮肤病和传染病（包括疥疮）的传播。该中心解释说，医疗疏忽是至少50%巴勒斯坦囚犯殉难的主要原因。自1967年以来，已有329名巴勒斯坦囚犯在以色列监狱中殉难，而医疗疏忽是继直接酷刑之后，自2023年10月以来92名囚犯殉难的第二大原因。巴勒斯坦囚犯研究中心呼吁国际医疗和人道组织立即干预，派遣医疗委员会调查数十名囚犯的殉难情况。该机构强调，囚犯必须受到保护，免遭被视为战争罪和酷刑罪的物理消灭政策，该政策违反《日内瓦公约》和《禁止酷刑公约》。这些警告发出之际，犹太复国主义政权当局将9300多名巴勒斯坦囚犯关押在超过23所监狱和拘留审讯中心，其中包括约87名女囚和近380名儿童。