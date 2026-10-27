华盛顿邮报：伊朗不会在压力面前低头

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国《华盛顿邮报》在一篇评论文章中写道，尽管面临美国的经济和军事压力，德黑兰仍在追求其战略目标，并寻求改变地区安全秩序。

该评论文章在提及霍尔木兹海峡在伊朗战略中的重要性时指出：“伊朗人寻求在该地区建立一种新秩序，据此对通过霍尔木兹海峡的船只收取费用，并瓦解美国与波斯湾阿拉伯国家之间的安全联系。”

从该报道的视角看，经济压力本身并未必然迫使德黑兰改变其战略方向，伊朗仍在寻求保持威慑杠杆并加强其在地区格局中的地位。