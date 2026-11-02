也门与沙特紧张未降；萨那坚持其条件

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管有报道称地区正努力缓和也门与沙特之间的紧张局势，尤其是在麦加联盟官员访问德黑兰之后，也门武装部队昨日仍加大了在沙特腹地的紧张程度。据黎巴嫩《消息报》报道，这些袭击包括沙特首都的国防部、东部拉斯坦努拉炼油厂及其他目标，行动从凌晨持续至傍晚。沙特联盟发言人图尔基·马利基称在沙特东部地区拦截了三架也门无人机。也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将宣布，其部队实施了一系列军事行动，最重要的是用两枚弹道导弹打击了沙特国防部总部和两架军用运输机一架在奈季兰机场，另一架在哈米斯穆沙伊特地区的哈立德国王空军基地。他还称，阿卜哈国际机场遭无人机袭击，导致空中交通中断。观察人士认为，这些行动表明萨那与利雅得之间并未实现真正缓和。据《消息报》报道，也门此前曾将同意缓和局势与沙特接受其视为也门人合法权利的要求挂钩，包括解除封锁、停止袭击、处理政府雇员权利、结束俘虏家属苦难、重新开放道路和支付赔偿。