卫报报道印度教徒和锡克教徒帮助重建穆斯林清真寺

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《卫报》在一篇关于印度旁遮普邦的报道中，讲述了穆斯林、锡克教徒和印度教徒共同重建废弃清真寺、恢复穆斯林礼拜场所的努力。报道称，近年来一些非穆斯林村民通过捐赠土地、建筑材料和资金，为这些清真寺的重新开放创造了条件。

旁遮普法特赫格尔萨希布地区贾基瓦尔村87岁的加朱·汗希望在有生之年再次听到村里的宣礼声。他童年时目睹了1947年印巴分治时期的教派暴力，他的父母在故乡被杀，而他的锡克邻居保护了他和他的兄弟。如今，清真寺的重建正在当地锡克教徒和印度教徒的财政和实际参与下进行，这将使该村18个穆斯林家庭能够举行礼拜。

《卫报》还提到77岁的锡克妇女比比·拉金德·考尔的作用，她鼓励孙子捐出部分农田用于建造清真寺。她强调村里穆斯林没有礼拜场所，不得不前往四公里外的村庄礼拜，并说：“没有什么比给某人提供一个礼拜场所更好的事了。”报道指出，1947年印巴分治后，旁遮普东部几乎清空了穆斯林人口，数百座乡村清真寺被废弃、摧毁或改为牲畜棚和仓库。但在过去约十年里，一些锡克教和印度教社区率先恢复这些礼拜场所，甚至在无穆斯林居住的村庄，也邀请邻近地区的穆斯林礼拜者和神职人员前来重建的清真寺。在桑鲁尔地区普瑙瓦尔村，印度教家庭出身的贾斯帕尔·夏尔马捐出土地建造清真寺，并在2月清真寺落成时宴请村民。他表示，村里只有少数穆斯林家庭，建清真寺是对邻居的责任。夏尔马补充说，印度教徒和锡克教徒也参与了这一行动，一些人捐钱，另一些人提供砖块和水泥。