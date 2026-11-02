伊拉克总理访问叙利亚首都；巴格达与大马士革的高风险合作

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）援引黎巴嫩《消息报》报道，伊拉克总理阿里·扎伊迪访问叙利亚首都大马士革，引发了关于伊拉克与叙利亚关系开放程度以及巴格达在地区动荡中寻求何种利益的广泛疑问。伊拉克政府称此访是加强经济、贸易和安全合作的一步，但关于合作保障和执行机制的疑问仍然存在，尤其是伊拉克对武装团体和走私网络的担忧持续存在，同时并未看到直接经济利益的明确迹象。

这是自2024年底巴沙尔·阿萨德政权垮台以来伊拉克总理首次访问大马士革，此前扎伊迪在约旦停留。战略研究中心主任阿里·阿卜杜勒·拉扎克认为，政治开放进程的加速蕴含着战略风险，可能给伊拉克国家安全带来不可估量的后果。他警告说，与极端议程和地区情报影响力相关的方面建立伙伴关系存在风险。他认为，这些访问可能为那些过去和地区角色问题尚未得到明确答案的方面提供政治掩护。拉扎克强调，优先事项应是实施严格的安全条件，确保边境免受武装团体活动的影响，而不是让外交礼仪凌驾于国家主权考量之上。

政治问题研究员尤尼斯·阿尔万认为，此访缺乏战略深度，巴格达仍然倾向于通过外交管理危机，而不是建立一个完整的国家安全体系。他表示，边境控制、打击走私和处理边境非官方存在，无法通过笼统的谅解备忘录实现，而是需要明确的实地机制、情报交流和可评估的责任分工。阿尔万警告说，在没有内部共识和基于国家主权的统一愿景的情况下，试图在复杂的地区问题上扮演调解人或担保人角色，可能使伊拉克面临超出其谈判能力的承诺。他补充说，此访的时机可能引发关于巴格达地区地位的解读，而伊拉克应保持平衡的回旋余地。