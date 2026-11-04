首届国际《古兰经》奇迹与跨学科研究节即将举行

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，首届国际优秀《古兰经》奇迹与跨学科研究著作及论文节，将与沙希德·贝赫什提大学《古兰经》跨学科研究中心及伦敦伊斯兰中心合作举办，旨在表彰该领域的优秀学术成果。节会秘书处已邀请研究人员、大学教授、学生及学术作品作者提交符合条件作品。作品接受范围涵盖九个方向：古兰经与自然科学、古兰经与人文科学、古兰经与社会科学、古兰经研究、古兰经与人工智能、古兰经与认知科学、古兰经系统、古兰经与当代世界挑战，以及古兰经研究中的现代工具与方法。节会特别单元聚焦“古兰经奇迹研究方法论”，并颁发沙希德·穆罕默德·马赫迪·塔赫兰奇博士奖。节会将表彰三篇优秀硕士论文、三篇优秀博士论文及三部优秀著作，并向获奖者颁发丰厚奖品。提交作品须为波斯语、英语或阿拉伯语，答辩或出版日期须在1402年至1404年间（约2023-2025年）。作品提交截止日期为1405年阿班月30日（约2026年11月21日），节会将于1405年埃斯凡德月5日（约2027年2月24日）在沙希德·贝赫什提大学举行。感兴趣者可将作品发送至邮箱 quran@sbu.ac.ir。