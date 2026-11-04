法国启动与塔利班的技术谈判以遣返阿富汗移民

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，法国内政部长洛朗·努内兹周一（11月2日）在国民议会法律委员会听证会上宣布，巴黎已就遣返部分无合法居留证的阿富汗移民与塔利班当局启动技术谈判。努内兹在回答议员关于与塔利班谈判的提问时表示：“我们正努力创造条件，遣返部分非法居留法国的阿富汗人。这些谈判是技术性的”。他提及德国等其他欧洲国家的做法，并指出部分阿富汗移民可能对公共秩序构成威胁，遣返这些人是法国政府的优先事项之一。法国外交部此前在10月8日的新闻发布会上已确认启动与塔利班的技术对话，发言人称谈判旨在便利遣返被认定为威胁公共安全的无合法居留阿富汗公民，并强调此举不涉及寻求庇护者和阿富汗女性。法国自2021年8月塔利班重新掌权以来未与该组织建立正式外交关系，但巴黎与部分欧洲国家一道寻求推动阿富汗移民遣返进程。据法新社报道，包括德国、比利时和瑞典在内的约20个欧盟成员国正努力加速遣返阿富汗公民，尤其是被法院定罪者。法国议会听证会上，绿党议员莱娅·巴拉热·埃尔-梅里基批评这些谈判是迈向与塔利班关系正常化的一步。