据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，自今日凌晨起，三艘违规油轮在霍尔木兹海峡非授权航道上发生爆炸并燃起大火，导致霍尔木兹海峡东部渔民经历了一个“明亮的夜晚”。这些油轮因关闭导航和识别系统、穿越霍尔木兹海峡非授权航道而触碰水雷爆炸，目前搁浅在霍尔木兹海峡南岸并持续燃烧。伊朗革命卫队海军宣布：伊朗关于霍尔木兹海峡的规定已通过广播电台和革命卫队海军公告反复向所有船只宣布；船只无视和违反这些规定，并与侵略性的美国军队合作穿越非授权航道，将招致此类事件。革命卫队海军还强调，霍尔木兹海峡的真实情况是眼前所见的，而非美国中央司令部恐怖分子指挥官在网络上使用存档图像所宣称的那样。据新华社报道，伊朗革命卫队海军11月1日发表声明称两艘“违规”油轮触雷爆炸，其中一艘为超级油轮；这些油轮关闭了导航和识别系统，在美军支持下试图沿未经许可的航线秘密通行。11月3日，革命卫队海军进一步宣布，自当天凌晨起共有三艘油轮在非法航道发生爆炸。