据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）援引俄新社报道，俄罗斯外交部西亚北非司副司长马克西姆·马克西莫夫宣布，莫斯科不排除在外交努力失败的情况下，伊朗与美国之间的冲突升级并进入军事阶段的可能性。马克西莫夫在“西亚分歧之结；地区安全挑战”会议期间、于集体安全国际论坛框架内发表上述言论。他指出，已观察到为这种情景创造条件的迹象，并说：如果谈判和外交努力未能解决冲突，就不能忽视使用军事力量的可能性。这位俄罗斯外交官还提到三个航母打击群和两个海军陆战队远征群被派往该地区，并将这些事态视为准备军事方案的迹象。俄罗斯在官方立场上强调政治和外交解决伊美冲突的必要性。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃于2026年11月2日对有关可能对伊朗采取新军事行动的报道表示担忧，并呼吁加强外交努力以推动局势正常化。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫也于11月10日表示，希望美国不再追求针对伊朗的其他军事方案，并强调必须回到政治和外交解决途径。