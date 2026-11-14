据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，首届“穆斯林思想家会议”（Thinking Muslim Conference 2026）在伦敦举行，来自不同国家的思想家、社会活动人士和宗教界人士参加。与会者审议了伊斯兰民族面临的思想和政治挑战、对抗不公正的途径以及如何加强穆斯林的思想和社会活动。会议讨论的议题包括如何增强在线对话的影响力、实现社会有意义变革的解决方案以及对抗不公正的方法。

对会议的批评和伊斯兰恐惧症压力

此次活动的举办遭到英国一些人士和伊斯兰恐惧症势力的反对。保守党西萨福克郡议员尼克·蒂莫西致信英国内政大臣，声称部分与会者和发言人与极端主义有关联，并要求审查此次活动、复核外国发言人的签证，并处理其所称的安全关切。蒂莫西还在X平台发文，提到一些发言人的相关言论，对其出席会议表示担忧。会议组织者则否认了这位保守党议员的描述，并对其提出的指控表示质疑。蒂莫西此前也曾因其关于伊斯兰教和英国穆斯林的立场而受到批评，包括反对伊斯兰恐惧症的官方定义，以及将穆斯林集体礼拜描述为“支配行为”。

穆斯林活动人士强调必须打破恐吓氛围

会议的另一部分关注了英国、欧洲和美国伊斯兰恐惧症加剧以及极右翼势力抬头的问题。与会活动人士谈到了一些伊斯兰恐惧症势力试图限制伊斯兰活动、阻止穆斯林行使言论自由的努力。“CAGE International”活动人士莫阿扎姆·贝格提到自己二十年来反对反恐法律的经验他说这些法律主要影响穆斯林并表示穆斯林社会的氛围已经发生变化，对“极端主义”和“恐怖主义”等标签的恐惧不再阻止他们广泛参与社会和政治领域。他将穆斯林支持巴勒斯坦的活动，以及在叙利亚和阿富汗等国参与人道主义行动和媒体活动，视为这一转变的标志。英裔美国哲学家兼作家哈桑·斯派克也强调必须以思想对抗伊斯兰恐惧症的蔓延，并将基于论证和思想对话的宣教方法视为应对这一潮流的方式。他认为，穆斯林必须向英国社会表明，伊斯兰教是一条具有变革性和普世性的道路，所有人都可以从中受益。