据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管朱拉尼政府官员否认任何向也门派兵的短期计划，但关于叙利亚在沙特领土上军事存在的披露仍在继续。据称，这种存在实际上已经开始，并可能在未来几天随着数百名叙利亚军人部署在也门边境附近而扩大。如果这些报道属实，此举将是朱拉尼政权军队首次在叙利亚境外部署，也是对该政权关于希望避免地区冲突说法的首次实际考验。

据黎巴嫩《消息报》报道，朱拉尼政权在该问题上的最新官方立场由其外长阿萨德·希巴尼提出。他最近在大马士革与约旦外长艾曼·萨法迪举行的联合新闻发布会上说：没有向也门派兵这回事，甚至没有此类行动的短期计划。希巴尼补充说，与利雅得签署的军事合作协定涉及重建军队以及借鉴沙特在国防工业和学术领域的经验。他否认与沙特领导的政府达成任何向也门领土派兵的协议，并强调朱拉尼政权如果决定在叙利亚境外进行军事部署，不会秘密进行。然而，这一否认仅涉及也门问题，并未涉及叙利亚军队可能在边境另一侧即沙特领土上存在的情况。这引发了关于朱拉尼政权为何在有关其参与也门战争程度的披露持续之际坚持这一说法的疑问。朱拉尼政权似乎试图避免这种参与带来的沉重代价，同时尽可能利用沙特作为朱拉尼政权最重要的地区支持者之一（与土耳其并列）所给予且将继续给予的优待。

从军事支持猜测到派兵

关于朱拉尼政权可能参与也门战争的披露自上个月以来逐渐增多。路透社援引一名美国官员和一名叙利亚军事官员的话报道称，朱拉尼政权正在考虑在与也门武装部队的战争中向利雅得提供军事支持。这种支持可能从保护沙特领土免受导弹和无人机袭击的防御援助，到与该国支持的也门部队并肩进攻性参与。阿克西奥斯新闻网站也援引三名美国官员的话报道称，双方正在讨论向也门派遣叙利亚军队。一名知情人士估计兵力可能在1万至2万名战斗人员之间。朱拉尼政权主席府媒体顾问艾哈迈德·穆瓦法克·齐丹迅速否认了这一说法。