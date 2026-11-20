据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，所有隶属于沙特的萨拉菲派团体已从曼德海峡南部阵地的阵地撤退，并在亚丁市北部重新集结。在一些南也门活动人士看来，这标志着沙特主导的旨在夺回该海峡的相互进攻以苦涩结局告终。据黎巴嫩《消息报》报道，尽管也门武装部队无意进入该国南部地区，但武装团体对也门军队向亚丁推进的担忧加剧，尤其是在也门武装部队成功控制连接亚丁市与曼德海峡的沿海公路所有制高点并实际打通该路线之后。也门武装部队两天前还控制了战略要地“哈尔兹”营地，该营地距“穆达拉巴”和“拉斯阿雷”地区沿海公路1.5公里，毗邻亚丁北部的“豪尔阿米拉”地区。也门武装部队军事信息中心发布了将亲沙特部队集结点从“拉斯阿雷”和“穆达拉巴”地区驱逐的画面。据该中心称，这些画面显示也门武装部队已确保对从曼德海峡南部延伸至豪尔阿米拉的各区的控制。过去几周，也门武装部队还控制了塔伊兹省南部和拉赫季省西部农村地区约15个区，面积超过1.5万平方公里。这些进展为保障曼德海峡安全、消除任何可能被用来扰乱该通道海上交通的安全和地理缺口创造了条件。一名军事消息人士对“萨巴”通讯社表示，也门武装部队在塔伊兹和拉赫季省实施了最大规模的绕敌阵地行动，行动沿“卡布布”山脉西部至东部“穆卡塔拉”地区、“穆达拉巴”方向延伸超过60公里。据该消息人士称，也门武装部队在行动中陷入激烈冲突，并成功迫使亲沙特部队从“祖巴布”机场、“卡布布”郊区、曼德海峡周边和“萨基亚”地区撤退。该消息人士补充说，撤退发生在从曼德海峡和穆达拉巴阵线至豪尔阿米拉以外地区和山脉的整个沿海地带。