据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩议会“忠于抵抗”党团代表哈桑·阿兹丁在纳巴提耶市卡夫尔提布宁镇烈士纪念仪式上强调，黎巴嫩抵抗是1982年为回应以色列占领和侵略而形成的。他说，抵抗在2000年成功将占领者逐出黎巴嫩领土，并在随后数年通过建立威慑，阻止了以色列的进一步推进和侵略。他指出，不应仅凭最近两年及其遭受的损失来评估抵抗，强调这一运动多年来为黎巴嫩带来了安全、稳定、尊严和力量。据阿兹丁称，尽管以色列屠杀平民、摧毁居民区，但在实现其在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事目标方面已失败，真主党和哈马斯仍然存在。这位真主党议员为保留抵抗武器辩护时说：如果抵抗已消失或丧失能力，以色列便可随时随地推进和占领。他还表示：与谈判和妥协相比，抵抗选项成本更低；黎巴嫩的直接谈判和国际关系迄今未取得成果，而以色列的袭击和破坏仍在继续。阿兹丁要求黎巴嫩政治人物重新审视那些迎合以色列条件的决定，并关注国家内部能力。他还强调民族对话、黎巴嫩各团体间谅解以及所有力量真正参与国家治理的必要性，称任何一方都无法在没有与社会其他组成部分达成一致的情况下单独统治黎巴嫩。他最后提到抵抗的口号“保护与建设”，表示目标是捍卫黎巴嫩及其领土完整，同时建设一个强大、有能力且公正的政府——一个基于公民权、所有人享有平等权利和义务的政府。阿兹丁强调，抵抗烈士的道路将继续，他们的鲜血是所有人肩上的信托。