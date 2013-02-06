伊朗总统：必须通过所有政治和法律工具停止修建犹太人定居点

据阿布那通讯社报道，伊朗总统马哈茂德·艾哈迈迪·内贾德周三下午在开罗举行的伊斯兰合作组织巴勒斯坦特别会议上发表了讲话。他在讲话中认为，巴勒斯坦问题和犹太复国主义政权的侵略历史及其在被占领土修建犹太人定居点是一个历史和古老的问题。他说：从巴勒斯坦被侵略一开始至今，毁坏生态区域、居民区、修建新城镇就一直没有停止过，这是为了改变巴勒斯坦人民的人口结构和毁坏他们的社会和生活环境。

内贾德说：侵略者这些举措的目的证实了该政权扩大居民和非居民新结构的侵略本质，以便使巴勒斯坦人民历史、文化和传统不要留下任何迹象。侵略者大肆使巴勒斯坦人民沦为难民，驱逐他们到其他城市和地区，或把他们从巴勒斯坦领土驱赶出去。

伊朗总统强调指出：犹太复国主义分子以扩展定居点为由除了毁坏古老、传统的结构以及园林和庄稼之外，而且还毁坏历史遗迹、清真寺和教堂，不知廉耻地屠杀、打伤或者监禁这些地区的巴勒斯坦人民。

伊朗伊斯兰共和国总统在讲话中还表示，为了完全实现巴勒斯坦人民的权利，必须致力于寻求彼此平衡的多项举措。他说：这些举措包括在国际社会进行法律责任追究、增加人们对犹太复国主义分子贪得无厌和扩张主义的抵抗意志、巴勒斯坦各组织为实现巴勒斯坦得到完全解放等，这些都是势在必行的。