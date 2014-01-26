以《古兰经》为核心实现伊斯兰民族团结

正值伊斯兰伟大先知诞辰周年纪念日之际，“第27届伊斯兰团结国际大会”从2014年1月17日到19日在来自伊朗国内外数百名宗教界名人和学者的出席下在德黑兰举行。尽管派系不少，但是每年这些天在德黑兰召开的这一国际会议为观察家们致力于就伊斯兰民族保持团结发表观点创造了条件。在“促进伊斯兰教派团结国际大会”的筹办下，多年来一直在伊朗举行的伊斯兰团结国际大会中，来自全世界的思想家们都积极踊跃地致力于研究伊斯兰世界团结与和谐问题，并为应对日益出现的挑战提出合适的解决途径和一致立场。

伊斯兰民族团结是伊斯兰世界最重要的问题之一。以至于该问题把伊斯兰世界思想家和改革家的思想都集中了起来。在思想家们为保持团结而提出的核心议题中，伊斯兰尊严、《古兰经》及其鲜活的教导具有巨大重要性。

第27届伊斯兰团结国际大会的气氛别具一格。在一些顽固不化和偏离正道者为制造分裂而策划的阴谋笼罩着伊斯兰社会的条件下，《古兰经》的芳香安抚着人们的心灵 ，伊斯兰世界学者和思想家的思想受到了它的影响，《古兰经》鲜活的教导赋予了穆斯林尊严和强大。《古兰经》认为，争议和分歧是对伊斯兰社会造成巨大伤害的因素。真主在《古兰经》战利品章第46节经文中说：“你们当服从真主及其使者，你们不要纷争；否则，你们必定胆怯，你的实力必定消失；你们应当坚忍，真主确是同坚忍者同在的。”

因此，在伊斯兰团结国际大会上，诸如恪守《古兰经》中关于友爱和伊斯兰团结教导的必要性、《古兰经》的注释方式及其在伊斯兰民族团结中的作用、私欲和非道德倾向的因素以及其在伊斯兰民族分裂中起有的作用、巴勒斯坦问题及其在伊斯兰民族生活中的核心地位等等，这些都是与会思想家们提出的议题。

尊贵的《古兰经》从一开始就与当时政治和社会分歧的因素——部落歧视体制作斗争。《古兰经》认为，一神论信仰是社会价值和关系的基础。因此，《古兰经》让信仰和敬畏取代了民族和种族的优越地位。并认为，信士皆为兄弟。真主在《古兰经》多处经文中禁止制造分歧，并通过阐释分歧的因素和后果呼吁穆斯林保持团结。恪守天启教导能够使伊斯兰民族保持团结，因此团结与否完全取决我们自己。所有穆斯林都坚信，伊斯兰教是最后也是最完美的宗教，《古兰经》是伊斯兰伟大先知永恒的奇迹，是丝毫没有被篡改的天启经典。这部天启经典高尚的教导能够推动穆斯林社会团结一致。

伊斯兰革命领袖负责伊斯兰世界事务的高级顾问阿亚图拉穆罕默德·阿里·塔斯希里在第27届伊斯兰团结国际大会上发表的讲话中认为，《古兰经》是伊斯兰民族面对一系列挑战保持团结和寻求拯救之路的因素。他说：伟大的真主把《古兰经》作为穆斯林团结的核心，接近真主的唯一途径就是恪守真主的教诲和先知的圣行。真主对先知说：如果把你所拥有的一切都奉献给人民，也不能在他们中间建立感情和诚意。这种团结只有按照真主的要求才能实现。《古兰经》鼓励穆斯林保持团结。真主任何时候都不喜欢分裂。如果伊斯兰民族保持团结，可以说，他们将拥有恪守《古兰经》教诲的民族特性。

第27届伊斯兰团结国际大会与会嘉宾、伊拉克前总理易卜拉欣·贾法里认为，向《古兰经》所教导的方向迈进是穆斯林保持团结的因素。他说：穆斯林也许在很多细枝末节的问题上存在分歧，但是在总纲，即《古兰经》问题上彼此是协调和一致的。伊斯兰世界成功的秘诀就是中立。穆斯林如果想实现团结，就应向《古兰经》教导的方向迈进。事实上，伊斯兰民族团结的奥秘就是恪守《古兰经》的教导。

旅居英国的伊斯兰研究家、思想家阿里·哈基姆在第27届伊斯兰团结国际大会上发表了题为“《古兰经》为了同一目标发出的召唤”的讲话。他说：鉴于这一事实，即：所有人从人性的角度而言都是表里如一、寻求和平和诚实守信的，当人类不根据自己的逻辑、思想和天性行事，源自于恶魔教唆的私欲就会开始挑拨离间制造分歧。《古兰经》呼吁所有人保持团结，如果他们追随私欲和个人喜好，那么他们将偏离包含友爱的正道。

阿里·哈基姆说：尊贵的《古兰经》降世的宗旨是推动人类保持团结和共同寻求正道。任何人都不能说，《古兰经》的降世是使穆斯林陷入冲突和争议之中。事实上，这些冲突都是因人类追随私欲而造成的。

正值伊斯兰伟大先知诞辰周年纪念日之际，伊斯兰革命领袖大阿亚图拉哈梅内伊接见了参加第27届伊斯兰团结国际大会的与会嘉宾。他在会见中对伊斯兰伟大先知穆罕默德和伊玛目贾法里-萨迪格诞辰纪念日表示祝贺的同时强调指出：今天，伊斯兰世界最重要的问题就是团结。尽管敌人们实施了各种阴谋诡计，但是伊斯兰民族的未来在团结、远见卓识和伊斯兰觉醒的光辉照耀下将大放光彩。伊斯兰革命领袖认为，伊斯兰的敌人们为阻止伊斯兰民族实现真正的自由和幸福而策划的阴谋诡计和采取的挑衅举措复杂且全面。他指出，在穆斯林中间制造分歧是霸权主义势力的主要阴谋。

真主在尊贵的《古兰经》经文中关于团结明确地呼吁所有信士紧抓真主的绳索，抵制分裂。真主在《古兰经》伊姆兰家属章第103节经文中说：“你们当全体坚持真主的绳索，不要自己分裂。你们当铭记真主所赐你们的恩典，当时，你们原是仇敌，而真主联合你们的心，你们借他的恩典才变成教胞 ……。”经注学家们认为，抓住真主绳索的最好方式就是在遵守《古兰经》的教导。正如伊斯兰伟大先知在传述中所说过的那样。先知说，《古兰经》是真主在天地之间的绳索。除此之外，真主还要求信士在产生分歧和争执时参阅《古兰经》。这部天启经典认为，分裂是人类彼此间的仇恨和个人主义思想而造成的。先人们也因受这种思想的影响而未能实现他们的崇高理想。这部天启经典把人类的团结誉为真主的一种恩惠，真主借此引领人类迈向幸福的道路。

在第27届伊斯兰团结国际大会闭幕式上，伊斯兰思想家们发表了一份声明，并强调，必须为实现伊斯兰派系团结和建立统一的伊斯兰民族而寻求切实有效的途径。在该声明中写道，尊贵的《古兰经》和圣训实现了人类辉煌的梦想，复苏了人类建设性对话的智慧和精神，树立了以伊斯兰教法为基础的自由和传播友爱与团结的精神，并向世人阐明了伊斯兰民族的特点及其崇高的使命。