德黑兰周五主麻聚礼演讲

德黑兰周五主麻聚礼演讲者阿亚图拉穆罕默德阿里·穆瓦希迪·克尔马尼正值伊玛目侯赛因殉难日、阿舒拉以及塔苏阿到来之际表示哀悼的同时希望，穆斯林和世界上的思想自由者以烈士的领袖及其同伴在卡尔巴拉的舍生忘死、自由以及奉献精神为楷模，为了人类获得自由和幸福继续传承伊玛目侯赛因掀起的伟大运动。

德黑兰主麻临时伊玛目对阿拉伯傀儡国家与美国和犹太复国主义政权等伊斯兰的敌人在地区采取的行动和政策狼狈为奸表示遗憾。他说：现在伊斯兰国家已经觉醒，是时候通过保持警惕来阻止他们实现邪恶目的。

阿亚图拉穆瓦希迪·科尔马尼再次谈到了沙特禁止伊朗朝觐者参加今年的朝觐仪式。他坦率地指出，去年发生的米那惨案永远都不会被遗忘，因为该惨案伤害了所有穆斯林的情感。

德黑兰周五主麻聚礼演讲者要求伊斯兰国家对管理朝觐事务进行思考，因为沙特没有资格管理两大圣地。

阿亚图拉穆瓦希迪·科尔马尼还强调指出，必须利用伊朗在发展与进步中的诸多潜力。他说，伊朗人民为获得自己应有的权利不需要任何人的帮助。最终伊朗还是从美国人手中收回了被冻结的资产。

德黑兰周五主麻聚礼演讲者坦率地说，伊朗人民对美国履行承诺不抱有任何期望，因为在历史上，美国所做的只有制造麻烦。