2020年全球石油市场前景展望

(ABNA24.com) 彭博新闻社在一篇关于2020年全球石油市场前景的报告中写道:许多大型石油公司认为明年是属于它们的一年。



随着新项目低成本支出的五年，石油产量被认为正在下降，由于原油转移市场的转变，需求将增加。



据该报告，一些分析师认为:如果原油重返每桶100美元，该情况可能于2020年发生。



上周国际能源署（IAEA）公布了对2020年石油前景的首次预测。



检查顾问的预测表明:供应太多了，这些预测不会导致油价上涨。



顾问和监事对此表示:页岩油生产、全球经济下滑以及贸易战加剧的前景是罪魁祸首。



一名欧佩克在HIS市场咨询公司的观察员表示:2020年供需的平衡令人担忧:减少我们正在寻找的需求将使事情变得更难。



据该报告，石油市场的特征就像股票市场，现有的迹象表明，2020年会供过于求。



尽管由于俄罗斯石油污染危机和美国对伊朗伊斯兰共和国和委内瑞拉的制裁，全球石油市场面临越来越大的压力，但上周每桶原油价格跌至每桶不到60美元。这个数字比4月份的75美元低了20％。



据报道，如果2020年的预测是正确的，欧佩克将需要在更长的时间内维持其产量下降，以防止全球石油储备的增长。





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